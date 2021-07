Il Corriere dello Sport-Stadio conferma l'interesse della Fiorentina per Stefano Sensi dell'Inter, nonostante Simone Inzaghi abbia dichiarato che il giocatore rientra nei piani nerazzurri. Ad ogni modo, un'offerta di prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 12 potrebbe convincere i Campioni d'Italia a lasciar partire quella che, a conti fatti, è una seconda linea. Costa meno (la metà) Teji Savanier, che rispetto a Sensi ha quattro anni in più, ma che il Montpellier lascerà partire per le Olimpiadi di Tokyo. Dunque, un'altra trattativa tutt'altro che semplice.