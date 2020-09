La Fiorentina cerca un terzino sinistro sul mercato. Dopo il ritorno di Biraghi dall'Inter dove è tornato Dalbert sempre per fine prestito, secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino ci sono Spinazzola (Roma) e Junior Firpo (Barcellona). In alternativa vengono monitorati Barreca e Sema, rientrati rispettivamente a Monaco e Watford dopo i prestiti a Genoa e Udinese.



A centrocampo torna Borja Valero, duello col Torino per Torreira dell'Arsenal. In attacco Piatek resta un obiettivo e la Fiorentina cercherà di convincere l’Hertha Berliino a cederlo a prezzi ragionevoli.



In uscita Benassi al Verona, Boateng sta valutando la proposta di un contratto triennale da parte del Las Palmas. Agudelo e Saponara sono vicino allo Spezia, che attende pure Ismajli dall'Hajduk, Agoumé dall'Inter, Verde dall'AEK Atene, forse Iturbe dal Pumas e Farias dal Cagliari. Quest'ultimo, richiesto anche da Crotone e Verona, ha rifiutato una ricca offerta dallo Sharjahi.