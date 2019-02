Un affare impostato e chiuso a gennaio, per cui però manca ancora un ultimo dettaglio. Fiorentina ed Empoli si sono accordate per il passaggio di Hamed Traoré in viola a giugno, dopo aver concluso la stagione con la squadra di Beppe Iachini. In Lega, però, i contratti non sono ancora stati depositati: secondo Sky Sport, la Fiorentina vuole far svolgere ulteriori visite mediche al centrocampista, che nelle ultime due giornate è rimasto in panchina, per poi procedere e chiudere definitivamente il colpo Traoré.