Ore calde in casa Napoli, dove dopo l'arrivo di Lindstrom e il probabile addio di Lozano - è vicino al ritorno al Psv - potrebbe muoversi ancora qualcosa a centrocampo. In particolare in uscita, con Diego Demme che ha già le valigie pronte da diverso tempo: il giocatore aveva un accordo totale con l'Hertha Berlino ma mancava quello tra club, la trattativa è rimasta in stand by per diverso tempo fino a svanire del tutto.- Il classe '91 rimarrebbe in Italia per giocarsi un posto da titolare davanti alla difesa nella formazione di Italiano, e il Napoli - se dovesse fare in tempo, il mercato chiude domani alle 20 - andrebbe su un nuovo vice Lobotka che possa sostituire il tedesco.: il marocchino è uno dei giocatori nella lista del presidente De Laurentiis ma l'operazione sarebbe molto complicata, in Italia è sempre in piedi l'ipotesi Juventus ma occhio soprattutto alla pista Premier League, dove il mercato finisce più tardi rispetto alla Serie A. Non è escluso, però, che possa rimanere anche in caso di arrivo di Demme.- Se la Fiorentina dovesse chiudere Demme e il Napoli prendere un altro centrocampista, a lasciare gli azzurri potrebbe essere anche, il centrocampista classe 2000 che Garcia ha bloccato dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga. Su Gaetano ci sono Empoli e Frosinone che lo prenderebbero in prestito, con i gialloblù al momento leggermente in vantaggio.