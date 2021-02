Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta già lavorando con un occhio al futuro, pensando a costruire la squadra del domani. La Fiorentina è molto avanti nella trattativa con l’Arsenal per il regista Lucas Torreira, in prestito quest’anno all’Atletico Madrid. L’uruguaiano ha già dato il via libera a tornare in Italia, alla Fiorentina. Torreira andrà a far coppia in mezzo al campo con il confermatissimo Amrabat.