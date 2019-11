La Fiorentina vuole proseguire il suo processo di italianizzazione, cercando nuovi talenti del nostro calcio da lanciare nei grandi palcoscenici. Dopo la brillante partenza di Castrovilli, Pradè e Barone sono sempre più convinti di voler investire in giovani Italiani, come testimonia la lunga corte fatta a Tonali del Brescia, e il recente interessamento per Scamacca del Sassuolo. C'è però un nuovo nome nella lista dei giovani seguiti dalla società viola.



ANTONUCCI- Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, si sono intensificati i contatti tra Fiorentina e Roma, già al tavolo delle discussioni per la vicenda Florenzi, in merito a Mirko Antonucci, talento giallorosso classe ’99. Il ragazzo è un rapido attaccante di fascia, a suo agio sulla corsia di destra ma abile anche a sinistra, ha già debuttato in Serie A e in Europa League con la Roma. La trattativa è in corso sulla base di 5 milioni di euro, cifra ritenuta congrua da entrambe le società, con la Roma che lascerebbe partite il ragazzo con l'ok di Fonseca, che non è stato convinto da Antonucci. Trattativa calda per gennaio, con la Fiorentina pronta ad abbracciare da subito un azzurro di domani.