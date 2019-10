Tre giornate a Franck Ribery. Espulso al termine della gara, persa, contro la Lazio, l'esterno offensivo della Fiorentina ha spinto più volte un membro della terna arbitrale e salterà le prossime tre gare con il club viola. Così ha deciso il Giudice Sportivo: "RIBERY Franck Henry (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS).". Squalificato Ribery, con 20milaeuro di multo, squalificato anche Walter Mazzarri: al quinto cartellino giallo, il tecnico granata non sarà in panchina contro la Lazio. Anche Vincenzo Montella salterà la prossima gara viola.



Le espressioni blasfeme, invece, costano caro a Scozzarella, difensore del Parma, e Magnanelli, capitano del Sassuolo: entrambi salteranno una gara. Dopo aver esaminato le immagini televisive, invece, non c'è sanzione per Valerio Verre, in quanto non si evince "​dal labiale l’appellativo ingiurioso che renderebbe l’espressione proferita di natura blasfema". ​Squalifica per una gara, inoltre, Vavro della Lazio, per Ranieri Luca della Fiorentina e Nicholas Opoku dell'Udinese.