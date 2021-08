Il Corriere Fiorentino torna sulle parole di ieri di Italiano: secondo l'allenatore viola, ci sta che alcuni giocatori siano distratti dalle voci di mercato, ma tutti sono allineati. Intanto, Lirola non è stato convocato per la gara di stasera in Coppa Italia, mentre Milenkovic e Pezzella non fanno parte di nessuna delle probabili formazioni sui giornali di oggi. Se per il secondo si può ipotizzare una gestione dovuta al rientro posticipato dopo la Copa America, il primo è ormai da tempo in odore di passaggio al West Ham. Dopo Ferragosto ne sapremo molto di più.