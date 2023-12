La Fiorentina deve far fronte all'infortunio di Nico Gonzalez e sfoglia la margherita sul mercato invernale. Un nome uscito dalla Germania è quello di Jan-Niklas Beste, ala del Heidenheim. 5 reti e 8 assist in Bundesliga il suo curriculum. Costa sette milioni, e secondo il quotidiano piace alla dirigenza. Poi c'è la pista Laurienté. Il francese costa 25 milioni, ma il Sassuolo difficilmente si priva dei propri top player a stagione in corso. Infine l'altro nome è quello di Pedro De La Vega, del Lanus. Giocare di grande prospettiva, ma che come Beltran, avrebbe bisogno di tempo per conoscere il calcio italiano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.