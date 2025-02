Fiorentina, tre recuperi fondamentali per la sfida con l'Inter

Getty Images

SI avvicina una sfida foondamentale come quella con l'Inter in casa Fiorentina. Si tratta del recupero della quattordicesima giornata di Serie A, quando il match fu interrotto al sedicesimo minuto pe ril malore occorso ad Edoardo Bove. Quest'oggi Palladino ha preso la parola in conferenza stampa e ha fatto il punto sull'infermeria gigliata.- Il tecnico viola ha fatto sapere che devono ancora essere chiarite le situazioni legate a Cataldi, Adli e Colpani. Il primo è fermo da diverso tempo a causa di un problema al retto femorale, gli altri due sono in dubbio per un colpo subito alla caviglia. Tuttavia, si respira un cauto ottimismo all'interno delle mura del Viola Park.

- Secondo quanto riporta quest'oggi Radio Bruno, tutti e tre viaggiano verso il recupero contro l'Inter e potrebbero scendere anche in campo dal 1'. Il dubbio maggiore è quello che riguarda Cataldi, che, se non dovesse farcela, sarebbe sostituito da Mandragora. L'allenamento di rifinitura di domani dirà di più.