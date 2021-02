Il futuro di Prandelli tiene banco in casa Fiorentina, con il tecnico che davanti a se ha tre possibilità. Come racconta La Nazione, il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, quindi la sua esperienza come allenatore sembra arrivata vicina alla conclusione, anche se la Fiorentina potrebbe offrirgli un ruolo da dirigente. Non è neanche da escludere a priori la possibilità che gli venga offerto un nuovo contratto come allenatore.