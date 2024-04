Fiorentina, tre titolarissimi in dubbio. Cosa filtra in vista dell'Atalanta

La Fiorentina quest'oggi si è ritrovata al Viola park per svolgere il consueto allenamento di rifinitura per l'importantissima sfida di ritorno per le semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta. Vincenzo Italiano, rispetto all'ultima gara a Salerno, ha recuperato diversi giocatoriDiscorsi che non riguardano Nico Gonzalez, che dopo aver riposato è tornato al 100% a disposizione e scenderà in campo contro i nerazzurri di Gasperini. L'argentino ha lavorato in gruppo già dall'allenamento di ieri e per lui non sono emersi problemi.

Diverso, invece, il discorso che riguarda Beltran, Belotti e Bonaventura. I primi due sono ancora alle prese con alcuni guai fisici ma se riusciranno a stringere i denti scenderanno in campo dal 1' al Gewiss Stadium. Le condizioni maggiormente preoccupanti, invece, sono quelle di Giacomo Bonaventura, che ormai da qualche tempo deve fare i conti con una cavigli ain disordine che non lo fa giocare tranquillo.