Cristiano Biraghi, che non era nell'undici titolare della Fiorentina ma doveva essere in panchina, si è accomodato invece in tribuna. A seguito di un problema al piede da cui non aveva recuperato ottimamente, l'esterno doveva partire tra le riserve, ma nel riscaldamento ha sentito riacutizzarsi il problema, e ha preferito non rischiare.