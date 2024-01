Fiorentina, trovata l'intesa con Faraoni. L'obiettivo è chiudere in tempo per la Supercoppa

Il nome più accreditato pe rinforzare la corsia destra della Fiorentina è quello di Davide Faraoni del Verona. Secondo quanto scrive Repubblica, si tratta della soluzione più semplice e logica. Col ragazzo la Fiorentina ha trovato l'accordo per un milione di euro di ingaggio e adesso si cercherà di trovare un accordo con il Verona per un prestito. "Le prossime ore saranno decisive. Anche perché poi da lunedì prossimo la delegazione viola partirà per l’Arabia per la Supercoppa dove sfiderà il Napoli in semifinale, con la speranza di restarci fino al 22 gennaio, data della finale. Le trattative tra Asia e Europa sarebbero complicate."