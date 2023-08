L'offerta giusta è arrivata, più di: adesso si tratta di valutarla e decidere se accettarla o meno, ma il fatto che una proposta importante potesse arrivare era nell'aria e alla Fiorentina un'eventuale uscita dell'argentinonon provocherebbe scompensi enormi, almeno dal punto di vista della programmazione. Pur registrando le, la dirigenza viola ha le idee chiare su quelli che potrebbero essere, in caso, i sostituti del numero 10.Che piace, assolutamente. Ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione,, che si è assicurato un piccolo vantaggio nell'ambito dell'operazione che ha portato il portiere Caprile in prestito al Castellani. Inoltre, Baldanzi è un trequartista puro, e alla Fiorentina servirebbe un esterno d'attacco.Non tramonta l'idea, specie adesso che il Sassuolo ha chiuso la porta alla Juventus almeno formalmente. Il prezzo, 30 milioni di euro, è sempre stato ritenuto proibitivo dai viola, che però in caso di cessione di Gonzalez avrebbero tutte le risorse per procedere. In alternativa, riecco, vicinissimo al rinnovo fino al 2027 col Bologna ma aggredibile ad un prezzo molto inferiore, 15 milioni di euro la valutazione del Bologna.Ma difficile. Hirving, in uscita dal Napoli, si sta guardando intorno e la sua situazione è intrigante, ma come ingaggio siamo oltre i parametri dei gigliati. Il messicano ha rifiutato un'offerta al ribasso da parte del Napoli di 3 milioni di euro, ma nel caso in cui decidesse di cambiare aria abbassando le pretese potrebbe diventare una pista percorribile.