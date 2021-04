Oltre a De Zerbi, la Fiorentina segue altri profili per la panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, in lizza resta sempre Juric, vicino alla panchina viola l'estate scorsa. Sarebbe solo una suggestione forse definitivamente tramontata quella legata a Gattuso che sta lottando per altri obiettivi. Sono finiti sotto la lente d'ingrandimento anche tecnici stranieri come Marcelino e Abel Ferreira