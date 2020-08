La Fiorentina prosegue nei controlli medici ai suoi giocatori, e dopo aver scoperto che Pulgar e Ghidotti erano positivi al tampone per il Coronavirus, c'era un po' di apprensione per la seconda mandata di controlli. Per fortuna, nessun giocatore è risultato positivo, e anche il giovane portiere Ghidotti è risultato negativo. Continua l'isolamento di Pulgar, con il cileno che farà il primo tampone lunedì.