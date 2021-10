La Fiorentina deve per forza guardarsi intorno per far fronte alla possibile partenza di Vlahovic già a gennaio. Due i candidati forti, secondo La Nazione (Firenze): Andrea Belotti, che non rinnova neanche lui per il momento col Torino, e Lorenzo Lucca, centravanti rivelazione del Pisa. Attenzione poi ai buoni rapporti fra Fiorentina e Sassuolo: Raspadori, Berardi e Scamacca in estate hanno avuto molto mercato, e lo scenario potrebbe tranquillamente ripetersi a gennaio in chiave viola. Inoltre anche Borja Mayoral, rimasto fuori dai radar tattici di Mourinho alla Roma, può tornare di moda nonostante le smentite estive. Infine Keita Balde, oggi al Cagliari (via Monaco). L’attaccante potrebbe lasciare la Sardegna già a gennaio e Firenze potrebbe essere una piazza molto gradita.