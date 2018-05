Manca una pedina per aggiornare il tridente della Fiorentina. Il Corriere dello Sport stila i possibili nomi sull'elenco viola: in Italia, un profilo potrebbe essere quello di Adrian Stoian del Crotone. Guardando all'estero, invece, sono da tenere in considerazione Amin Younes dell'Ajax e Jean-Paul Boetius del Feyenoord in Olanda, mentre in Inghilterra ci sarebbe Bakary Sako del Crystal Palace; occhio anche a Mohamed Elyonoussi del Basilea e al ritorno di fiamma per Jesé Rodriguez del Paris Saint-Germain.