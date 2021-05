La difesa della Fiorentina subirà, per forza di cose, una rivoluzione in estate. Come scrive il Corriere Fiorentino, viste le probabili partenze di Milenkovic e Pezzella, più altri giocatori scontenti, potrebbero essere vari i nomi seguiti dai viola. Si va da Maksimovic, in scadenza col Napoli, all’argentino Marcos Senesi del Feyenoord, fino ai giovani Lovato (Verona) e Cistana (Brescia). Occhio anche alle corsie, dove i viola valutano Hysaj e Zappacosta.