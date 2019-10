Firenze ed i suoi tifosi, da questa estate, hanno un nuovo idolo incontrastato, ed è senza dubbio Franck Ribery. Il numero 7, ex stella del Bayern Monaco, ha guadagnato da subito l’amore del popolo viola per la sua spontaneità ed il suo incommensurato talento, che ha già rapito tutti. Anche oggi il capoluogo toscano ha risposto presente, con un evento organizzato per incontrare il numero 7, riservato a pochi fortunati tifosi. Da ieri, i sostenitori gigliati si sono messi in coda per ricevere l’esclusivo ingresso, e oggi più di 600 persone si sono messe in fila per entrare a conoscere Ribery allo store della squadra viola vicino alla centralissima piazza Duomo. I tifosi viola non hanno fatto mancare il loro consueto appoggio, accompagnando il folletto francese con cori e coreografie, con “il fenomeno” cantato a squarciagola da tutti a farla da padrone.