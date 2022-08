L’edizione di oggi de il Corriere dello Sport cerca di fare il punto della situazione in merito al futuro del centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, ormai ai margini del progetto viola. E pensare che Vincenzo Italiano fino all’ultimo aveva provato a prenderlo in considerazione: avendo trascorso gran parte del ritiro di Moena in infermeria il tecnico gigliato ha puntato molto su di lui nelle ultime tre amichevoli tra Austria e Spagna, ma il polacco non ha convinto ne lui ne la dirigenza.



Per tutti questi motivi il centrocampista è a tutti gli effetti sul mercato con molte squadre disposte ad accoglierlo. Nei mesi scorsi si è parlato molto di Empoli, club in cui Zurkowski ha giocato la scorsa stagione: la società del presidente Corsi per il momento però sembra essersi defilata. Alto club indiziato ad acquistarlo è il Bologna di Sinisa Mihajlovic: il classe ’97 rappresenterebbe il profilo adatto al gioco del tecnico serbo, mezz’ala capace di spaziare tra il 3-4-3 ed il 3-5-2.



Nelle ultime ore però si è fatta avanti un’altra squadra: lo Spezia si starebbe guardando intorno, alla caccia di un'occasione per rimpiazzare il proprio ex capitano ormai con le valigie in mano. Con il futuro di Giulio maggiore ormai segnato i liguri devono trovare il centrocampista consono al gioco di Gotti ed il polacco piace molto al ds bianconero Melissano. Chieste informazioni anche per Benassi.