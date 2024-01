Fiorentina, tutto fatto per Brian Rodriguez. Fissate le visite, ecco quando sarà in Italia

Ormai mancano poche ore e la Fiorentina potrà abbracciare il suo secondo acquisto invernale dopo l'arrivo di Marco Davide Faraoni dal Verona. E questo perché è praticamente tutto fratto fra Fiorentina e Club America per il trasferimento dell'uruguaiano classe 2000 Brian Rodriguez. Lo conferma stamani il Corriere dello Sport: "Chiuso l’affare Brian Rodriguez grazie all’accelerazione di ieri che ha spostato gli equilibri: l’uruguaiano classe 2000 già oggi viaggerà verso l’Italia per sottoporsi domani alle visite mediche e mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano con il placet dei medici"



LE CIFRE - La Fiorentina se lo aggiudica versando alla società messicana una cifra che oscilla fra i 5 e i 6 milioni di euro a cui andranno aggiunti alcuni bonus e il ragazzo firmerà un contratto da quattro stagioni più una opzionale. Il club è riuscito a far abbassare l'iniziale richiesta di 10 milioni inserendo anche una percentuale sulla futura rivendita in favore proprio del Club America.