Come si legge su La Nazione, l'accordo tra Fiorentina e Basilea per Arthur Cabral è arrivato nel pomeriggio di ieri, appena dopo l'ok da parte dei viola alla Juventus per trattare con l'entourage di Vlahovic. Cabral si trasferirà in viola per 16 milioni (14+2 di bonus) e andrà a guadagnare 1,7 milioni a stagione fino al 2026.