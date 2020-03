La Fiorentina si concentra sui rinnovi, e oltre a lavorare duramente per convincere Federico Chiesa, ha in tasca il prolungamento di un altro giocatore, Dusan Vlahovic. Praticamente è tutto fatto con il serbo che si legherà per i prossimi cinque anni alla Fiorentina con uno stipendio che supererà di poco il milione di euro. Sarà Commisso, ora bloccato a New York, ad annunciare il nuovo accordo. Così riporta la Gazzetta dello Sport.