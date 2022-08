La trattativa aveva subito una forte accelerata nei giorni scorsi, ma i contatti andavano avanti da molto tempo: un'estate senza mai perdersi d'occhio, poi un incontro alla fine della prima decina di agosto: arriva il sì di Italiano, Barak è l'uomo giusto. Del resto, la Fiorentina ha faticato nelle prime uscite stagionali a creare occasioni, compito che spetta alle ali e alle mezzali, e l'assenza per infortunio di Castrovilli si è fatta sentire. Antonin ha giocato da trequartista nell'ultima, strepitosa stagione col Verona, or tornerà nel ruolo in cui si è fatto notare per la prima volta in Italia a Udine.



VINTO IL TESTA A TESTA - A parità di spesa (circa), la Fiorentina ha preferito Barak a Bajrami: il prezzo del centrocampista ceco, infatti, è sceso, e la permanenza di Zielinski al Napoli (altra squadra intreressata) ha spianato la strada ai viola. L'accordo su un quadriennale da 1,5 milioni a stagione c'era già da tempo, mentre negli ultimi giorni è stato limato e impostato un prestito con riscatto a una decina di milioni da legare alle ormai celebri determinate condizioni. Il Verona voleva di più, ma come spesso succede a prevalere è stata la volontà del giocatore, che dopo settimane in "zona grigia", come l'ha definita Cioffi, ha indotto l'allenatore a non convocarlo per l'ultima gara a Bologna.