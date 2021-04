L'edizione odierna di Repubblica parla delle trattative pronte a partire per il rinnovo di Dusan Vlahovic a cifre attorno ai 2 milioni e mezzo più bonus, ma scrive anche che la Fiorentina ha già pronta l'alternativa. In caso arrivasse un'offerta monstre per l'attaccante serbo classe 2000 (occhio al Dortmund nel caso cedesse Haaland), entrerebbe prepotentemente in scena Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il centravanti granata non ha ancora raggiunto alcuna intesa con il suo club e se la trattativa per il rinnovo non si dovesse sbloccare prima dell’estate la sua partenza diventerebbe molto probabile