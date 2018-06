La Fiorentina è alla ricerca di un portiere e il preferito è Alex Meret. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club viola ha in mente di prendere il giocatore di proprietà dell'Udinese, alla Spal nelle ultime due stagioni, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il club friulano, però, ne chiede 25.