Tutto su Nico Gonzalez. La Fiorentina sta preparando l’assalto all’argentino che al momento rappresenta il primo nome nella lista dei giocatori graditi dal nuovo tecnico. Ed il motivo è la sua ecletticità. Gonzalez potrebbe infatti ricoprire tutti e tre i ruoli offensivi, compreso quello, in caso di emergenza, di alternativa a Vlahovic come prima punta. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per l’attaccante argentino.