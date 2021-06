Sergio Oliveira è il centrocampista che vuole Gattuso. Nel vertice di mercato in programma nel week-end - scrive La Nazione - si parlerà sicuramente del giocatore del Porto che Gattuso avrebbe indicato al club per rinforzare il centrocampo viola. La valutazione del cartellino di Oliveira è alta (20 milioni) e al momento la proposta della Fiorentina si fermerebbe a circa 15 milioni. Ci sarà da lavorare molto per accontentare il Porto, ma anche con il giocatore che con il club lusitano ha in tasca un contratto lunghissimo: giugno 2025.