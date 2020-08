E’ Piatek l’obiettivo numero uno della Fiorentina in attacco. Ne è sicuro Tuttosport che scrive che il club viola cercherà di definire l’accordo con l’Hertha Berlino. La società tedesca lo ha pagato 27 milioni prendendolo a titolo definitivo dal Milan e il suo stipendio si aggira sui 4 milioni annui. La Fiorentina punta molto sulla voglia di rivincita del polacco, per questo motivo cercherà di convincere l’Hertha a lasciarlo partire in prestito (magari pure biennale) con diritto di riscatto.