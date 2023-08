La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per completare il proprio reparto arretrato. In questo momento, spiega il Corriere dello Sport, in cima alla lista della dirigenza viola c'è Nicolas Valentini, centrale classe 2001 in forza al Boca Juniors. Il ragazzo, si legge, ha una clausola rescissoria da 10 milioni di dollari americani ma la società gigliata sta studiando una formula simile a quella utilizzata per Beltran con una probabile percentuale sulla futura rivendita.