L'Udinese ha ufficializzato il colpo Pussetto per l’attacco a titolo definitivo dall’Huracan. Nel reparto offensivo nuovi contatti con Favilli (Juve) e Iemmello (Benevento), come esterno offensivo si tratta per Parigini (Torino). L’idea nuova della dirigenza bianconera porta a Saponara per la trequarti. Il giocatore della Fiorentina è in uscita e vista la richiesta di De Paul di partire (proprio in direzione viola) non è escluso che i club possano studiare uno scambio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa ai friulani piacciono sempre Zapata (Milan) e Andreolli, in uscita dal Cagliari. In uscita l'attaccante croato Perica in prestito al Frosinone, che prende a titolo definitivo dalla Lazio il diciassettenne esterno Fidanza.

.