In vista della sfida di domenica pomeriggio contro l’Udinese, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, come si evince da ViolaNews sta varando dei cambi nella formazione viola. In particolare a centrocampo, con Borja Valero ancora ai box, Pulgar potrebbe ritrovare una maglia da titolare davanti alla difesa facendo scivolare il nuovo acquisto Amrabat come mezzala.



Quest’ultimo si è finora disimpegnato benissimo come playmaker ma ha dimostrato, soprattutto a Verona, di poter giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Completerà poi la zona mediana del campo uno tra Bonaventura e Castrovilli, col primo favorito sul secondo.