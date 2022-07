La Fiorentina e la Juventus hanno comunicato rispettivamente l'acquisto e la cessione di Rolando Mandragora, che dunque è ufficialmente un giocatore viola. Ecco il comunicato dei bianconeri, con tutte le cifre dell'affare.



"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi".