La Fiorentina ha ceduto Gilberto, terzino brasiliano che in Italia non ha mai convinto, ma che in patria, con il Fluminense si è reso protagonista di buone prestazioni. Questo il comunicato della società:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Morars Junior Gilberto al Fluminense Football Club.

Il Club viola si è riservato il 50% dei diritti economici sulla futura cessione.

Secondo quanto appreso, inoltre, la cifra per cui è stato ceduto il brasiliano è di 80.000 euro.