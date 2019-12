Sul sito della Fiorentina è uscito un report medico riguardante Federico Chiesa, uscito per infortunio dalla gara contro l'Inter:



"Il calciatore Federico Chiesa è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L'atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all'infortunio rimediato nella gara di campionato contro l'Inter."



Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina:

Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.