La notizia era già nota da tempo, ma ora è anche ufficiale: la Fiorentina ha completato l'acquisto a titolo definitivo dallo Spartak Mosca diLa Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandr Kokorin dal Futbol’nyj Klub Spartak Moskva.Kokorin, nato a Mosca il 19 marzo 1991, ha indossato in 48 occasioni la maglia della sua Nazionale, realizzando 12 reti. Nel corso della sua carriera, il nuovo calciatore viola ha vinto un Campionato russo, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia. Kokorin sarà presentato alla stampa oggi, mercoledì 27 gennaio, alle ore 17:00, in diretta streaming sulla piattaforma Cisco. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali web e social del Club.