ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

Dopo Dusan, altri due giocatori positivi al coronavirus in casa. Si tratta di German, capitano viola, e Patrick, attaccante arriva a gennaio dal: lo ha comunicato lo stesso club viola, attraverso un tweet. Questo il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”. Giocatori e membro dello staff: altri sportivi contagiati.ha poi scritto su Instagram: "Come sapete, dopo gli studi effettuati prodotto di due giorni con alcuni sintomi, mi hanno confermato che ho Covid-19.seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club. Sicuramente. Abbi cura della tua salute e di chi ti è vicino. Un abbraccio". ​