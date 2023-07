Laha comunicato l'ufficialità dell'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista brasilianodalla Juventus:"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dalla FC Juventus. Arthur, nato a Goiana, in Brasile, il 12 Agosto del 1996, ha indossato, tra le altre, la maglia del Barcellona con cui ha disputato 72 partite vincendo una Liga Spagnola ed una Supercoppa Spagnola. Il nuovo centrocampista viola ha, inoltre, vestito in 22 occasioni la maglia della Nazionale maggiore brasiliana vincendo la Coppa America del 2019".- Il diritto di riscatto è di 20 milioni di euro pagabili in tre esercizi a fronte di un versamento di 2 milioni più due di bonus per il prestito, mentre la Juventus si accolla una larga fetta, circa la metà, dello stipendio del giocatore (6 milioni totali più bonus fino ai 9) dopo aver rinnovato fino al 2026 il contratto per spalmarlo su un ulteriore anno.