Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.

La cessione avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita.

A Federico va un grande ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme ed un in bocca al lupo per la sua futura avventura.