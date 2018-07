Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l'arrivo dalla Roma di Gerson. Il centrocampista classe 1997 passa alla corte di Pioli con la formula del prestito secco.



COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall’ A.S. Roma. Il nuovo calciatore viola, nato il 20 maggio del 1997 a Belford Roxo, in Brasile, nell’ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia realizzando 2 reti. Gerson vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 20 brasiliana".