Fiorentina, ufficiale: il Brentford riscatta Kayode. Le cifre

Il Brentford ha esercitato dalla Fiorentina il diritto di riscatto per Michaeal Kayode. L'esterno classe 2004 era andato in prestito in Inghilterra a gennaio e, dopo un periodo iniziale di adattamento, si è imposto come titolare. In totale 12 presenze e 528 minuti che hanno convinto la società a prenderlo a titolo definitivo dalla Fiorentina.



IL COMUNICATO - “Michael Kayode ha firmato per il Brentford dalla Fiorentina un contratto di cinque anni, con un’opzione del club per un anno aggiuntivo. Il difensore, inizialmente arrivato al club in prestito nel gennaio 2025, ha ora firmato per i Bees a titolo definitivo". A cui si aggiungono le dichiarazioni del direttore sportivo Phil Giles: "È stata una decisione facile rendere permanente il suo trasferimento quest’estate".

LE CIFRE - La Fiorentina incassa 17,5 milioni di euro del riscatto, che si aggiungono ai 500.000 euro del prestito oneroso versati dal Brentford a gennaio. Per lui contratto fino al 30 giugno 2030.

LE DICHIARAZIONI - Sul sito della società inglese si leggono anche le parole dello stesso Kayode: "Sono entusiasta di prolungare la mia permanenza al Brentford. Mi sono sentito accolto benissimo fin dal primo giorno in cui sono arrivato al club, grazie ai miei compagni di squadra e all’attenzione che lo staff tecnico mi ha dimostrato. Ho sempre desiderato fin da bambino di giocare in Premier League ed è stato fantastico farlo qui. Non vedo l’ora di giocare ancora la prossima stagione e oltre