Lucas Beltran è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo ha comunicato la società viola, che sabato sera ha già fatto respirare al giocatore ex River Plate l'aria dello stadio Franchi e il calore del pubblico prima dell'amichevole contro l'Ofi Creta. Beltran arriva a titolo definitivo per 25 milioni complessivi, piazzandosi dietro al nuovo compagno e connazionale Nico Gonzalez al secondo posto tra gli affari più onerosi della storia viola. Percepirà 1,8 milioni di euro all'anno per 5 anni, fino al 2028.



IL COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran dal C.A. River Plate. Beltran, nato a Cordoba (Argentina) il 29 marzo 2001, è cresciuto nelle giovanili del River Plate e, con la Prima Squadra del Club di Buenos Aires, ha realizzato 22 gol in 78 presenze tra Coppa Libertadores, Campionato Argentino e Coppa d’Argentina. Il nuovo calciatore viola si è legato al Club Viola con un contratto fino al 30 giugno 2028".