Il Flamengo ha riscattato Pedro, centravanti della Fiorentina in prestito ai brasiliani. Il club rossonero ha esercitato il diritto di riscatto per il centravanti, di 14 milioni di euro, che pagheranno in 3 anni. Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme".