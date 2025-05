Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Palladino: i dettagli

Filippo Caroli

11 minuti fa



A poche ore dalla partita fondamentale fra Fiorentina e Betis Siviglia, arrivano aggiornamenti importanti in casa viola. Il club ha infatti trovato un accordo con il tecnico Raffaele Palladino per il prolungamento del suo contratto. Il tecnico campano aveva un accordo coi viola fino al 2026 e ha apposto la sua firma sulla nuova scadenza del 2027. Ad annunciarlo è lo stesso club con una nota ufficiale.



IL COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione, a favore del Club, per l'estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027". Un gesto molto forte da parte della società gigliata che intende ribadire con determinazione la grande fiducia nei confronti di Palladino che, con forte probabilità, resterà sulla panchina viola indipendentemente da come terminerà la stagione