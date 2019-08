La Fiorentina potrà continuare a usare anche per la prossima stagione la fascia da capitano di Davide Astori. Come si legge sul profilo Twitter ufficiale del club viola, “la Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori". Già nella scorsa stagione era stata accolta la richiesta del club viola, che dunque continuerà a utilizzare la fascia per Astori.