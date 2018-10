La Fiorentina perde per un lungo periodo il centrocampista Christian Norgaard che si è infortunato al ginocchio con la nazionale danese.



ACF Fiorentina comunica che il calciatore Christian Norgaard non ha preso parte all’amichevole tra Danimarca ed Austria in quanto, nel corso dell'allenamento della vigilia, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali effettuati dallo staff medico della Nazionale danese hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale laterale della stessa articolazione. L'atleta, rientrato a Firenze, ha iniziato oggi il percorso riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni