La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve fare i conti con il grave infortunio di Nicolas Gonzalez. L'esterno offensivo viola, estromesso dalla lista dei convocati dell'Argentina di Lionel Scaloni per i Mondiali, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale, con il rischio di due mesi di stop.



IL COMUNICATO - Di seguito il comunicato diramato dai toscani: "La Fiorentina rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, lo staff medico viola è stato informato dai colleghi argentini di quanto accaduto ieri all’atleta Nicolas Gonzalez. Durante la seduta di allenamento pomeridiana il calciatore è stato costretto ad abbandonare l’attività per una problematica muscolare. Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo".