Fiorentina, UFFICIALE: Mina al Cagliari, la formula

E' ufficiale il trasferimento di Yerri Mina dalla Fiorentina al Cagliari: il difensore centrale colombiano classe 1994 si trasferisce nei rossoblù di Sardegna a titolo definitivo, firmando un contratto di 6 mesi con opzione per un'altra stagione. Di seguito il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yerry Fernando Mina González al Cagliari Calcio". Mina lascia la Fiorentina dopo aver giocato sette partite in totale, e nessun gol. Nel suo passato, ha giocato con le maglie di Deportivo Pasto, Santa Fe, Palmeiras, Barcellona ed Everton.



Mina era stato ingaggiato il 4 agosto 2023, a parametro zero, dalla Fiorentina. Il suo esordio ufficiale in maglia viola era stato rimandato di alcuni mesi, essendo partito da riserva di Nikola Milenković e Luca Ranieri, e anche un infortunio subito con la nazionale colombiana.